Брата экс-главы разведки США арестовали за приставания к детям

На Гавайях арестован Батарти Габбард — старший брат бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы, 55-летнего мужчину обвиняют в уголовном преступлении после попытки заманить несовершеннолетних в гостиничный номер.
Согласно данным полицейского департамента штата, инцидент произошел 12 июля. Габбард подошел к группе детей у бассейна отеля и предложил им деньги и жевательную резинку в обмен на то, чтобы они пошли с ним в номер. Мужчина также интересовался именами несовершеннолетних и вносил их в свою записную книжку. Дети отказались от предложения, после чего подозреваемый покинул территорию.
Батарти Габбарда задержали в пятницу, 18 июля. На данный момент ему предъявлено обвинение во вмешательстве в осуществление опеки второй степени. Другие подробности произошедшего и возможные санкции по делу не уточняются.
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