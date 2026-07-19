Брата экс-главы разведки США арестовали за приставания к детям

Согласно данным полицейского департамента штата, инцидент произошел 12 июля. Габбард подошел к группе детей у бассейна отеля и предложил им деньги и жевательную резинку в обмен на то, чтобы они пошли с ним в номер. Мужчина также интересовался именами несовершеннолетних и вносил их в свою записную книжку. Дети отказались от предложения, после чего подозреваемый покинул территорию.