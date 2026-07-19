МЧС предупредило об угрозе налета БПЛА в Волгоградской области

Беспилотная опасность объявлена вечером 19 июля на территории Волгоградской области. МЧС начало в 22:06 мск рассылать предупреждения жителям об опасности налета вражеских смертоносных аппаратов.
Жителям советуют соблюдать осторожность, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами. В доме или квартире следует занять помещение без окон, такое как ванная комната или кладовая.
— Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности, — рекомендуют в МЧС.
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