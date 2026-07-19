Мерц признал зависимость Германии от российского газа

— Я исходил из совершенно других предпосылок. Сейчас у нас уже пять лет подряд идет война на Украине. Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа, — сказал глава правительства ФРГ.