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Мерц признал зависимость Германии от российского газа

Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.

— Я исходил из совершенно других предпосылок. Сейчас у нас уже пять лет подряд идет война на Украине. Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа, — сказал глава правительства ФРГ.

16 июля бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своей авторской статье в журнале «Национальная оборона» заявил, что посредством накачки Украины деньгами и оружием Германия и Европейский союз надеются истощить Россию к 2030 году и подготовиться к прямому вооруженному конфликту со страной.

Ранее издание Advance писало, что Германия может столкнуться с масштабным политическим кризисом, последствия которого способны затронуть не только саму страну, но и стабильность всего Евросоюза.

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