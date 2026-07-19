Названа распространенная ошибка россиян при похудении

Деление продуктов на плохие и хорошие является одной из главных ошибок при похудении. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на экспертов.
«Ключевой принцип здорового подхода к питанию — контроль за КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Безопасным считается дефицит до 20 процентов от суточной нормы калорий», — говорится в публикации.
Издание отметило, что такой режим можно поддерживать длительное время, вес будет снижаться медленно, но результат закрепится надолго. При этом дефицит в 30−40% даст быстрый результат, но риск возврата веса выше.
В материале подчеркнули, что распространенной ошибкой является полное исключение жиров из рациона. Они необходимы организму для усвоения витаминов и выработки гормонов.
RT рассказал, что если после еды человек хочет любыми способами избежать набора веса, то это нездоровый подход. Такие ситуации считаются одним из критериев диагностики расстройств пищевого поведения.