Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа распространенная ошибка россиян при похудении

Неправильно делить продукты на плохие и хорошие.

Источник: Комсомольская правда

Деление продуктов на плохие и хорошие является одной из главных ошибок при похудении. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на экспертов.

«Ключевой принцип здорового подхода к питанию — контроль за КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Безопасным считается дефицит до 20 процентов от суточной нормы калорий», — говорится в публикации.

Издание отметило, что такой режим можно поддерживать длительное время, вес будет снижаться медленно, но результат закрепится надолго. При этом дефицит в 30−40% даст быстрый результат, но риск возврата веса выше.

В материале подчеркнули, что распространенной ошибкой является полное исключение жиров из рациона. Они необходимы организму для усвоения витаминов и выработки гормонов.

RT рассказал, что если после еды человек хочет любыми способами избежать набора веса, то это нездоровый подход. Такие ситуации считаются одним из критериев диагностики расстройств пищевого поведения.