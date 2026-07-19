Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в старте в трёх финалах ЧМ

Аргентинец также стал вторым футболистом в истории, принявшим участие в трёх финалах мировых первенств. Ранее подобное достижение покорилось бразильскому защитнику Кафу, который был участником финалов 1994, 1998 и 2002 годов. Однако только в двух из них он выходил в стартовом составе — в 1994 году Кафу появился на поле лишь по ходу встречи.