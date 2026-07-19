Мерц признал, что отказ от газа РФ спровоцировал кризис в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу ZDF, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис, пытаясь оправдаться за невыполнение обещаний, которые он дал жителям страны.
«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китая. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — заявил Мерц в ответ на вопрос журналистов телеканала, не было ли ошибкой раздавать немцам громкие предвыборные обещания.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил Der Spiegel, что иллюзия вечного процветания страны заканчивается и призвал немцев делать больше, чем они делали до сих пор. Правда, политик не уточнил, как именно должны действовать сограждане.