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Мерц признал, что отказ от газа РФ спровоцировал кризис в Германии

Канцлер Германии заявил, что затяжной характер проблем изменил ситуацию в стране.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу ZDF, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис, пытаясь оправдаться за невыполнение обещаний, которые он дал жителям страны.

«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китая. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — заявил Мерц в ответ на вопрос журналистов телеканала, не было ли ошибкой раздавать немцам громкие предвыборные обещания.

Он также отметил, что у Германии сложилась сложная ситуация с США, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в прежнем объёме. По словам канцлера, в начале работы он исходил из других предпосылок, однако затяжной характер проблем изменил ситуацию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил Der Spiegel, что иллюзия вечного процветания страны заканчивается и призвал немцев делать больше, чем они делали до сих пор. Правда, политик не уточнил, как именно должны действовать сограждане.

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