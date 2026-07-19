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Калининградский музей янтаря представил в Екатеринбурге выставку «Город двух К»

Выставка Калининградского музея янтаря открылась в Екатеринбурге — 134 экспоната отправились на Урал. Экспозицию «Город двух К» представили в Музее камнерезного и ювелирного искусства и посвятили истории самого западного региона России через искусство работы с янтарем.

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Выставка Калининградского музея янтаря открылась в Екатеринбурге — 134 экспоната отправились на Урал. Экспозицию «Город двух К» представили в Музее камнерезного и ювелирного искусства и посвятили истории самого западного региона России через искусство работы с янтарем.

Выставку, которую калининградцы увидели в прошлом году, приурочили к 80-летию Калининградской области. В экспозицию вошли работы из фондов Музея янтаря и частных коллекций.

Открытие выставки провел директор Музея янтаря Константин Петунин, который также организовал экскурсию для первых посетителей. По его словам, через янтарь история Кенигсберга и Калининграда раскрывается как единая летопись города, где переплетаются разные эпохи.

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