Калининградский музей янтаря представил в Екатеринбурге выставку «Город двух К»

Выставка Калининградского музея янтаря открылась в Екатеринбурге — 134 экспоната отправились на Урал. Экспозицию «Город двух К» представили в Музее камнерезного и ювелирного искусства и посвятили истории самого западного региона России через искусство работы с янтарем.
Выставку, которую калининградцы увидели в прошлом году, приурочили к 80-летию Калининградской области. В экспозицию вошли работы из фондов Музея янтаря и частных коллекций.
Открытие выставки провел директор Музея янтаря Константин Петунин, который также организовал экскурсию для первых посетителей. По его словам, через янтарь история Кенигсберга и Калининграда раскрывается как единая летопись города, где переплетаются разные эпохи.