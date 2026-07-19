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На Ставрополье возобновили движение по дороге после схода селя

Ограничения на участке с 45-го по 48-й км дороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск сняли.

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта восстановлено на одной из дорог в Новоселицком округе на Ставрополье. Проезд по ней был ограничен из-за схода селевого потока, сообщает Госавтоинспекция региона в «Максе».

«Все ограничения на участке с 45-го по 48-й км автодороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск сняты. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Проезд по этой дороге был закрыт в 19:10 мск воскресенья для всех видов транспорта из-за схода селевого потока с полей после ливня.