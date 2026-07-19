14 человек госпитализировали в Мурманской области после ДТП с маршруткой

В Мурманской области 14 человек госпитализированы после ДТП с маршрутным автобусом. Об этом 19 июля, в воскресенье, сообщила прокуратура региона в своем канале в «Максе». В числе пострадавших — сам водитель и один ребёнок.
Авария произошла в 14:25 по московскому времени на трассе Апатиты — Кировск. По предварительным данным, 61-летний водителю рейса № 102 внезапно стало плохо, из-за чего он не смог справиться с управлением автомобиля. В результате микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Все пострадавшие были доставлены в больницы с различными травмами.
Ранее KP.RU писал о похожем случае в Татарстане, где съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус с 46 пассажирами. В результате ДТП за медпомощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД.