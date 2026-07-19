14 человек госпитализировали в Мурманской области после ДТП с маршруткой

Авария произошла в 14:25 по московскому времени на трассе Апатиты — Кировск. По предварительным данным, 61-летний водителю рейса № 102 внезапно стало плохо, из-за чего он не смог справиться с управлением автомобиля. В результате микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Все пострадавшие были доставлены в больницы с различными травмами.