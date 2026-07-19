Шакира пригласила русскую девочку выступить на финале ЧМ-2026

— Русская кровь, бразильский огонь и 10-летняя девочка, которая покорила Шакиру. Пока весь мир будет следить за матчем, мы будем следить за маленькой Есенией Михеевой. Она выйдет на величайшую сцену планеты в перерыве финала ЧМ-2026. Она будет танцевать с Шакирой во время ее выступления. Лучшего представителя России на этой сцене мы не могли и представить, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.