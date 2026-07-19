Ученые нашли в упавшем на дом метеорите «химию чужого мира»

«Исследование фрагментов показало, что они содержат сохранившиеся частицы с поверхности примитивного астероида, где он подвергался воздействию концентрированных соленых жидкостей — процесс, ранее неизвестный для этого типа протопланетных миров», — говорится в заявлении Питера Дженнискенса, ведущего автора исследования и астронома-метеоролога из Института SETI и Исследовательского центра Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии.