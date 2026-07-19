Ученые нашли в упавшем на дом метеорите «химию чужого мира»

Ученые заявили, что в метеорите, упавшем на дом в Нью-Джерси, обнаружена «химия инопланетного мира», пишет газета Daily Express, статью в которой перевел aif.ru.
Издание ссылается на исследование, опубликованное в журнале Science Advances. В нем ученые утверждают, что врезавшийся в жилой дом в Хиллсборо метеорит сохранил материал первоначального астероида.
«Исследование фрагментов показало, что они содержат сохранившиеся частицы с поверхности примитивного астероида, где он подвергался воздействию концентрированных соленых жидкостей — процесс, ранее неизвестный для этого типа протопланетных миров», — говорится в заявлении Питера Дженнискенса, ведущего автора исследования и астронома-метеоролога из Института SETI и Исследовательского центра Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии.
Анализ показал, что камень сформировался в недрах огромного астероида, который был весь покрыт очень соленой водой. Так, внутри метеорита сохранились углеродсодержащие соединения, аминокислоты и другие пребиотические молекулы.
«Большинство аминокислот, обнаруженных в Хиллсборо, редки или вообще не существуют в жизни на Земле, поэтому они действительно внеземного происхождения», — отметил он.
Напомним, в 2024 году метеорит вошел в атмосферу Земли и пробил крышу дома в Хиллсборо.
Ранее сообщалось, что ученые нашли в межзвездном пространстве настоящий сахар. Речь идет о четырехуглеродной молекуле эритрулозе («малиновый сахар»), которая могла участвовать в формировании соединений, необходимых для появления первых форм жизни.