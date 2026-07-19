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Ветеринар заявила о токсичности фумигаторов для домашних питомцев

Домашние животные могут отравиться токсинами.

Источник: Комсомольская правда

Фумигаторы от насекомых могут вызывать отравление у домашних питомцев. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

«Такие средства могут быть токсичны для животных, потому что это все яды. И всякого рода “дымовушки” могут быть очень опасны для питомцев», — сказала эксперт.

По ее словам, домашние животные могут отравиться токсинами. При этом реакция может быть любой: повышенное слюноотделение, потеря координации, рвота, расширенные зрачки.

Специалист рекомендовала в качестве альтернативы обычным фумигаторам обратить внимание на средства с пометкой о безопасности для животных.

KP.RU отметил, что фумигаторы испаряют синтетические пиретроиды, парализующие насекомых. В закрытом и маленьком помещении за ночь концентрация химикатов может достичь опасных для человека значений.