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Фан-зона в центре Нью-Йорка заполнилась до отказа на финал ЧМ-2026

Среди собравшихся отмечается перевес в пользу болельщиков сборной Аргентины.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Фан-зона в Рокфеллер-центре, находящаяся в центре Манхэттена в Нью-Йорке и вмещающая несколько тысяч человек, полностью заполнена на матч финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила ТАСС полиция мегаполиса, обеспечивающая безопасность на мероприятии, в фан-зоне «достигнута максимальная заполненность». Правоохранители перекрыли подходы к Рокфеллер-центру и больше не пускают фанатов внутрь.

Среди собравшихся заметен перевес в пользу болельщиков сборной Аргентины, большинство из которых пришли в футболке капитана альбиселесте Лионеля Месси.

В фан-зоне установлены два экрана, при этом комментарий матча ведется на испанском языке. Многие фанаты пришли в форме команд, уже выбывших из розыгрыша мундиаля, в том числе, сборных Мексики, США и Колумбии.

Порядок на месте проведения мероприятия обеспечивают усиленные наряды полиции, в том числе и тяжеловооруженные сотрудники контртеррористических служб. Обстановка в фан-зоне спокойная.

В финальном матче ЧМ, который проходит 19 июля, сборная Аргентины играет с командой Испании. Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Финал ЧМ проходит в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп уже прибыл на матч и планирует вручить кубок победителю.

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