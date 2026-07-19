Фан-зона в центре Нью-Йорка заполнилась до отказа на финал ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Фан-зона в Рокфеллер-центре, находящаяся в центре Манхэттена в Нью-Йорке и вмещающая несколько тысяч человек, полностью заполнена на матч финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщила ТАСС полиция мегаполиса, обеспечивающая безопасность на мероприятии, в фан-зоне «достигнута максимальная заполненность». Правоохранители перекрыли подходы к Рокфеллер-центру и больше не пускают фанатов внутрь.
Среди собравшихся заметен перевес в пользу болельщиков сборной Аргентины, большинство из которых пришли в футболке капитана альбиселесте Лионеля Месси.
Порядок на месте проведения мероприятия обеспечивают усиленные наряды полиции, в том числе и тяжеловооруженные сотрудники контртеррористических служб. Обстановка в фан-зоне спокойная.
В финальном матче ЧМ, который проходит 19 июля, сборная Аргентины играет с командой Испании. Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Финал ЧМ проходит в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп уже прибыл на матч и планирует вручить кубок победителю.