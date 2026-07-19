Нарколог объяснил вред алкоголя при тревоге и депрессии

Регулярное употребление алкоголя приводит к тяжелым последствиям для психики человека. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-нарколог Рафаэль Хакимзанов.
«Человек начинает пить, чтобы забыться или снять стресс. Однако спиртное нарушает баланс нейромедиаторов, что может спровоцировать развитие депрессии или усилить ее симптомы», — сказал он.
По его словам, также появляются тревожность, навязчивые мысли, панические атаки, необъяснимые страхи. Человек оказывается в порочном круге: чем больше он пьет, тем хуже ему становится и тем сильнее ему хочется выпить снова, подчеркнул специалист.
Хакимзанов отметил, что при этом самым тяжелым последствием употребления спиртного для психики являются алкогольные психозы.
Телеканал «Царьград» сообщил, что бессонница или постоянная сонливость, а также резкая потеря или, наоборот, набор массы без очевидной причины могут быть первыми симптомами депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы.