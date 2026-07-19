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Врач предупредила о нетипичных симптомах проблем с сердцем

Сигналом о надвигающейся проблеме является одышка при ходьбе.

Источник: Комсомольская правда

Одышка при ходьбе часто становится первым и единственным сигналом развивающейся сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца или серьезных нарушений ритма. Об этом aif.ru рассказала врач Анастасия Балабанова.

«Сначала становится тяжело подниматься по лестнице, затем одышка настигает при обычной прогулке, а на поздних стадиях пациенту трудно даже просто лежать», — сказала она.

По ее словам, особенно коварна сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, когда орган сокращается нормально, но не может расслабиться для полноценного наполнения кровью.

Телеканал «Царьград» сообщил, что под одышкой понимают нарушение ритма, частоты и глубины дыхания, из-за которого у человека возникает ощущение нехватки воздуха. Одышка в пределах нормы может появляться при физических нагрузках. При серьезных проблемах, например, с сердцем, одышка может развиваться внезапно, иногда в покое.

360.ru предупредил, что излишняя зевота может быть признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Она иногда появляется за несколько часов до инфаркта миокарда или инсульта.