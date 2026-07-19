Врач предупредила о нетипичных симптомах проблем с сердцем

Телеканал «Царьград» сообщил, что под одышкой понимают нарушение ритма, частоты и глубины дыхания, из-за которого у человека возникает ощущение нехватки воздуха. Одышка в пределах нормы может появляться при физических нагрузках. При серьезных проблемах, например, с сердцем, одышка может развиваться внезапно, иногда в покое.