Военнослужащие российской группировки «Юг» взяли в плен двух боевиков ВСУ. Украинское командование поставило перед ними задачу установить флаг в городе Константиновка. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Военнослужащие “Южной” группировки войск взяли в плен двух “флаговтыкателей” из 425-го полка ВСУ — Мосина Евгения и Столярского Сергея, которые пробирались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ», — указано в заявлении оборонного ведомства.
В сообщении подчеркивается, что украинское командование, несмотря на значительные потери среди личного состава, продолжает предпринимать попытки инсценировать контроль над городом. Для этого организуются постановочные съёмки, призванные продемонстрировать, что ВСУ якобы удерживают Константиновку.
Как отметили в Минобороны РФ, взятые в плен Мосин и Столярский выразили признательность российским военнослужащим за то, что те взяли их в плен и сохранили им жизнь.
Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют на штурм в Харьковской области дезертиров и бездомных.