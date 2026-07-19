В Москве за полгода выдали более 400 тыс. загранпаспортов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жители Москвы оформили более 400 тыс. заграничных паспортов за первые 6 месяцев текущего года, отказов в приеме заявлений не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«За 6 месяцев 2026 года оформлено более 400 тыс. заграничных паспортов, при этом уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги составляет по биометрическим паспортам сроком действия 10 лет — 97,3%, по паспортам со сроком действия 5 лет — 97,5%. Отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допускается», — говорится в сообщении.
В главке добавили, что распространяющаяся в сети информация о том, что жители Москвы якобы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. «Данная государственная услуга является одной из наиболее востребованных государственных услуг как у жителей Москвы, так и у гостей столицы, в связи с чем загруженность подразделений особенно в весенне-летний период действительно остается высокой, однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД также напомнили, что оформление загранпаспортов с электронным носителем информации осуществляется по предварительной записи, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Есть возможность подачи заявления не только в то подразделение, где зарегистрирован заявитель, но и в любое другое подразделение по вопросам миграции по выбору. Так, на ЕПГУ есть интерактивная карта фактической загруженности подразделений по вопросам миграции, благодаря которой человек может оценить реальную загруженность каждого конкретного подразделения и выбрать удобное для себя место для подачи заявления.