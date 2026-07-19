В Москве за полгода выдали более 400 тыс. загранпаспортов

В ГУ МВД также напомнили, что оформление загранпаспортов с электронным носителем информации осуществляется по предварительной записи, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Есть возможность подачи заявления не только в то подразделение, где зарегистрирован заявитель, но и в любое другое подразделение по вопросам миграции по выбору. Так, на ЕПГУ есть интерактивная карта фактической загруженности подразделений по вопросам миграции, благодаря которой человек может оценить реальную загруженность каждого конкретного подразделения и выбрать удобное для себя место для подачи заявления.