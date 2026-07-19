Сборная Аргентины стала второй командой без ударов за 1-й тайм в финале ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины стала второй командой, которая не нанесла ни одного удара за первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил портал Opta, который ведет статистику с 1966 года.