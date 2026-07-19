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Сборная Аргентины стала второй командой без ударов за 1-й тайм в финале ЧМ

Ранее подобное произошло с командой Франции в финальной встрече турнира 2022 года.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины стала второй командой, которая не нанесла ни одного удара за первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил портал Opta, который ведет статистику с 1966 года.

Аргентинцы ни разу не пробили по воротам испанцев в решающей игре мирового первенства — 2026. Впервые подобное произошло в финальной встрече турнира 2022 года. Тогда ни одного удара не нанесли французы по воротам аргентинцев.

Сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира. Финальная встреча с испанцами проходит в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США). Ранее ТАСС сообщал, что в первом тайме команды не забили голов.

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