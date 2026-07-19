В Германии изменился подход к переговорам с Россией, позиция Берлина стала более прагматичной и ориентированной на конструктивный диалог. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.
«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел “сдвиг настроения”, и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», — следует из материала.
Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла призвала власти ФРГ начать прямой диалог с Россией. По ее словам, правительство Германии должно уйти от конфронтационной риторики в отношении Москвы.
Как писал KP.RU, Россия не отказывалась от диалога с Европой. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва хочет и дальше развивать отношения с Брюсселем, но надеется на конструктивные переговоры.