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В Германии изменилось отношение к России: Берлин стал прагматичнее

Times: подход ФРГ к переговорам с Россией стал более конструктивным.

Источник: Комсомольская правда

В Германии изменился подход к переговорам с Россией, позиция Берлина стала более прагматичной и ориентированной на конструктивный диалог. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел “сдвиг настроения”, и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», — следует из материала.

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла призвала власти ФРГ начать прямой диалог с Россией. По ее словам, правительство Германии должно уйти от конфронтационной риторики в отношении Москвы.

Как писал KP.RU, Россия не отказывалась от диалога с Европой. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва хочет и дальше развивать отношения с Брюсселем, но надеется на конструктивные переговоры.