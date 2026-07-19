Нарколог Тюрин: первый признак бытового алкоголизма — пропал рвотный рефлекс

Нарколог Андрей Тюрин назвал первые признаки бытового алкоголизма и появления зависимости от спиртного. Именно на этапе бытового пьянства у человека сохраняется шанс вернуться к здоровому образу жизни самостоятельно, избежав принудительного лечения и реабилитации.
Первым физиологическим маркером становится резкое повышение толерантности: доза спиртного, необходимая для достижения опьянения, увеличивается вдвое по сравнению с прежней нормой.
— Самый ранний и точный маркер развития бытового алкоголизма — это рост толерантности. Если раньше человек пьянел от 100 граммов водки или бокала вина, то теперь ему нужно в два раза больше, — говорит врач в беседе с Lenta.ru.
При этом естественная защитная реакция организма отключается — тошнота и рвотный рефлекс больше не возникают даже после больших порций этанола.
Тюрин так же обратил внимание на поведенческие изменения. Зависимость проявляется в том, что пациент начинает искать поводы выпить, привязывая это к любым событиям — от просмотра спортивного матча до тяжелой рабочей недели. Если объективных причин нет, человек склонен искусственно моделировать ситуации, требующие присутствия алкоголя.
Среди других признаков врач отметил провалы в памяти (амнестические лакуны) после протрезвления, систематический обман близких, необъяснимую смену модели поведения, а также регулярное присутствие запаха перегара в утренние часы будних дней.
Кроме того, на формирование физической тяги указывает абстинентный синдром: пробуждение с острой потребностью употребить новую дозу спиртного для облегчения самочувствия.
Ранее Руслан Исаев, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии объяснил в беседе с RT, что мужчины традиционно употребляют алкоголь чаще и в больших объемах, но женщины более восприимчивы к токсическому действию этанола. При употреблении одинаковой дозы алкоголя его концентрация в крови у женщины будет объективно выше, так как этанол распределяется в меньшем объеме жидкости.
А вот снятие стресса с помощью спиртного не дает результата. Человек приступает к употреблению алкоголя с целью забыться или уменьшить стресс. Однако воздействие спиртного нарушает баланс нейромедиаторов, провоцируя депрессию или усиливая ее проявления. Это может вызвать тревожность, навязчивые мысли, панические атаки и необоснованные страхи, пишет Царьград.