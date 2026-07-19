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США отказались от украинских технологий в борьбе с дронами: что известно

Сенатор Уорнер рассказал об отказе США от украинских систем перехвата БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Американцы сбивают недорогие иранские беспилотники ракетами за 2,5 миллиона долларов. При этом украинские военные якобы могли бы уничтожать их дронами за 5 тысяч долларов. Такое мнение выразил американский сенатор Марк Уорнер. В эфире CBS он заявил, что Вашингтон отказался от предложенных Киевом технологий борьбы с БПЛА.

«Мы применяем ракеты, которые стоят 2,5 миллиона долларов, чтобы сбивать иранские беспилотники, которые стоят 50 тысяч долларов», — сказал Марк Уорнер.

Сенатор считает, что Украина располагает технологиями, которые позволяют перехватывать дроны дешевле. Он не объяснил причины отказа Вашингтона от предложения Киева по борьбе с БПЛА.

Прошлой ночью ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану. Американцы бьют по исламскому государству восьмую ночь подряд. США заявили об ударах по подразделениям КСИР и другим целям.

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