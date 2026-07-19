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Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут

Первый тайм встречи сборных Испании и Аргентины завершился со счетом 0:0.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу продлился 27 минут.

По информации газеты The Times, Международная федерация футбола планировала увеличить перерыв с 15 минут до 30. Однако позднее издание Marca со ссылкой на заявление организации сообщило, что он продлится не больше 17 минут. В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

Ранее ТАСС сообщал, что сборные Аргентины и Испании не забили голов по итогам стартовых 45 минут. Встреча проходит в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

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