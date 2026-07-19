Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут

По информации газеты The Times, Международная федерация футбола планировала увеличить перерыв с 15 минут до 30. Однако позднее издание Marca со ссылкой на заявление организации сообщило, что он продлится не больше 17 минут. В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.