Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу продлился 27 минут.
По информации газеты The Times, Международная федерация футбола планировала увеличить перерыв с 15 минут до 30. Однако позднее издание Marca со ссылкой на заявление организации сообщило, что он продлится не больше 17 минут. В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.
Ранее ТАСС сообщал, что сборные Аргентины и Испании не забили голов по итогам стартовых 45 минут. Встреча проходит в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).