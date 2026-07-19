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Движение на Крымском мосту перекрыли вечером 19 июля

По Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Крымский мост временно перекрыт. Движение транспорта по объекту приостановили вечером 19 июля. Так сказано в сообщении пресс-службы Крымского моста в «Макс».

Ограничения ввели в 23:20. Они будут действовать до уведомления об открытии движения по мосту. Находящихся вблизи него призвали сохранять спокойствие. Людей просят действовать в соответствии с указаниями сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в материале.

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