Движение на Крымском мосту перекрыли вечером 19 июля

Крымский мост временно перекрыт. Движение транспорта по объекту приостановили вечером 19 июля. Так сказано в сообщении пресс-службы Крымского моста в «Макс».
Ограничения ввели в 23:20. Они будут действовать до уведомления об открытии движения по мосту. Находящихся вблизи него призвали сохранять спокойствие. Людей просят действовать в соответствии с указаниями сотрудников транспортной безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в материале.
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