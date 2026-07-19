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Главные события недели 13−19 июля в Черноземье

Для перезапуска Бутурлиновского ЛВЗ в Воронежской области — сейчас предприятие остановлено — пытаются подыскать инвестора.

Источник: Коммерсантъ

Для перезапуска Бутурлиновского ЛВЗ в Воронежской области — сейчас предприятие остановлено — пытаются подыскать инвестора.

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