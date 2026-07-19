Главные события недели 13−19 июля в Черноземье

Для перезапуска Бутурлиновского ЛВЗ в Воронежской области — сейчас предприятие остановлено — пытаются подыскать инвестора.
Расходы жителей Черноземья на общепит, алкоголь и табак выросли в 2025 году: как к этому отнеслись участники рынка, аналитики, эксперты.
Тамбовский губернатор Евгений Первышов выступил с отчетом о работе в 2025 году: он раскритиковал предшественников и концессии.
«Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта, в рамках которого «Энко» возведет ЖК за 3,4 млрд рублей в Воронеже на бывшем участке ВДК.
Семь человек погибли и 25 ранены при ударе по складу Wildberries под Тамбовом. Все подробности об этом — в справке «Ъ-Черноземье».
Под Белгородом при ударе дрона по автобусу погиб человек и ранены еще четверо, в том числе ребенок.
В Воронежской области крупный производитель мясной продукции группа «Черкизово» планирует построить научно-исследовательский центр.
В мэрии Воронежа проводят административную реформу. Одна из ее частей: бывший вице-премьер области Александр Попов может курировать политику и право уже как вице-мэр Воронежа.
Стали известны подробности дела о коррупции против замначальника уголовного розыска орловского УМВД Ивана Бусунчана, который был задержан и отправлен под домашний арест.
В Белгороде суд приговорил известного адвоката Алексея Уколова к трем годам колонии и штрафу 1,5 млн руб. за мошенничество.
Воронежский облсуд удовлетворил представление прокуратуры о пересмотре решения 2007 года, которым за владельцем ресторана «Форт» на улице Донбасской признавалось право собственности на самовольную постройку.
Производственную базу с железнодорожным тупиком в Воронеже продают за 600 млн рублей.
Верховный суд сохранил запрет на посещение заседаний в райсуде Курска, при этом апелляция изменила причину отказа 33 курским активистам в иске.
Подрядчика воронежских Левобережных очистных сооружений заподозрили в мошенничестве.