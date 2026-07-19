На полотне во время перерыва финала чемпионата мира написали слова на русском языке

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Слова «любовь», «мир» и «исследовать» на русском языке были написаны на полотне, которым накрывали газон во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).