На полотне во время перерыва финала чемпионата мира написали слова на русском языке

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Слова «любовь», «мир» и «исследовать» на русском языке были написаны на полотне, которым накрывали газон во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
На баннере написали слова на многих языках мира. Также была изображена футболка с надписью Russia.
Перерыв продлился 27 минут. За это время выступили Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS. Обычно пауза между двумя половинами футбольных встреч составляет 15 минут.
После первого тайма в финальном матче чемпионата мира сборные Испании и Аргентины не забили голов.