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«Не блещут умом»: Алена Водонаева резко высказалась о родителях капризных детей

Блогерша Алена Водонаева резко высказалась о поведении родителей с маленькими детьми, которые капризничают. Она заявила, что никогда не понимала взрослых, приводящих капризных малышей в рестораны, на отдых или в другие общественные места, где они могут мешать окружающим.

Блогерша Алена Водонаева резко высказалась о поведении родителей с маленькими детьми, которые капризничают. Она заявила, что никогда не понимала взрослых, приводящих капризных малышей в рестораны, на отдых или в другие общественные места, где они могут мешать окружающим.

— Родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом. Я никогда, пока мой сын Богдан был мелкий, не ходила с ним туда, где мы можем помешать людям отдыхать, обедать и прочее. Я не из тех матерей, которые считают, что терпеть крики моего ребенка должен кто-то, кроме его родных, — написала телеведущая в соцсети.

Также она рассказала, что начала летать с сыном еще до того, как ему исполнился год. По ее словам, если мальчик начинал капризничать, то она старалась его успокоить.

— Много раз наблюдала картину, когда ребенок дико орет, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит. С нами на этой водной прогулке ехал мальчик, который всю дорогу орал. Но проблема здесь только в родителях. Они его не успокаивали, — подчеркнула Водонаева.

В завершение она с иронией добавила, что хорошо понимает, какую реакцию вызовут ее слова.

— Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне… в директе. Портал в ад открыт, — с иронией отметила блогерша.

Ранее Алена Водонаева отреагировала на волну критики после публикации видео с девушкой на самокате. Поводом для споров стал ролик, который ряд пользователей счел насмешкой над людьми с лишним весом.