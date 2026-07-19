«Не блещут умом»: Алена Водонаева резко высказалась о родителях капризных детей

— Родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом. Я никогда, пока мой сын Богдан был мелкий, не ходила с ним туда, где мы можем помешать людям отдыхать, обедать и прочее. Я не из тех матерей, которые считают, что терпеть крики моего ребенка должен кто-то, кроме его родных, — написала телеведущая в соцсети.