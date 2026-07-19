Звёздный десант в Нью-Йорке устроил шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Организаторы финала чемпионата мира — 2026, который в эти минуты проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, устроили масштабное представление в перерыве матча между сборными Аргентины и Испании.
Первой на поле вышла Мадонна. После выступления легендарной певицы эстафету приняли участники к-поп-группы BTS. Затем на газоне состоялась театрализованная сцена с Джейсоном Судейкисом, появившимся в образе тренера Теда Лассо из одноименного популярного сериала.
Еще одним хедлайнером стал Джастин Бибер. Канадский исполнитель исполнил композицию Everything Hallelujah, сорвав бурные овации трибун.
Гвоздем программы стало выступление Шакиры. Колумбийская певица вместе с рэпером Burna Boy представила официальный гимн мирового первенства — песню Dai Dai. Завершилось шоу появлением детей на поле, которые вместе с артистами образовали надпись LOVE с изображением контуров Земли.
На текущий момент счет в финальном матче остается нулевым — после первого тайма команды не открыли счет.
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