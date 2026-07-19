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Десятки тысяч домов в Чехии остались без света после мощного шторма

В Чехии более 26 тысяч домов остались без света из-за шквалистого ветра.

Сильные ливни, шквалистый ветер и град привели к масштабным перебоям с электроснабжением в Чехии. Об этом сообщили национальные энергокомпании EG.D и CEZ.

Без света остались 26,2 тысячи чешских домохозяйств. Энергетики уже приступили к устранению последствий непогоды и восстановлению работы сетей. Полностью вернуть электроснабжение планируется в течение ближайших часов.

Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла восточным районам Чехии. Мощные порывы ветра сорвали крыши с нескольких зданий, а спасатели и пожарные десятки раз выезжали на вызовы, связанные с ликвидацией последствий непогоды.

Ранее KP.RU сообщал, что более восьми тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электроснабжения из-за шторма. Наиболее серьезные перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны.