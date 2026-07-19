Невролог перечислил сигналы, которые посылает организм перед инсультом

Врач-невролог Александр Ткачев перечислил сигналы, которые организм посылает за несколько дней или даже недель до инсульта. Часто на них не обращают внимания, принимая за обычное недомогание.
Самые тревожные признаки — это внезапные эпизоды слабости в руке или ноге, онемение половины лица или конечностей. Может быть кратковременное нарушение речи, зрения, координации, появляться головокружение.
Даже если через несколько минут или часов все наладилось, не стоит успокаиваться, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Может появиться транзиторная ишемическая атака, это тоже указывает на возможный инсульт.
Но не всегда есть предвестники, порой инсульты происходят «без предупреждения». В беседе с RT врач призвал контролировать факторы риска — это артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Так же отказ от негативных привычек: курения, спиртного поможет сохранить здоровье.
Тем временем невролог Игорь Мацокин назвал бытовые привычки, которые есть в 40−50 лет, они могут казаться безобидными, но в будущем увеличат риск развития деменции.
Привычка скролить ленту за ужином и перед сном вводит нервную систему в состояние хронического стресса. Из-за постоянного мелькания информации мозг перестает анализировать данные глубоко, переходя к поверхностному скольжению по тексту. Это блокирует процесс создания прочных нейронных цепей, что ведет к постепенной атрофии функции запоминания.
В беседе с Lenta.ru Мацокин также обратил внимание на пагубность добровольного одиночества. Он пояснил, что для профилактики возрастных изменений мозгу жизненно необходим регулярный диалог — будь то дискуссия о просмотренном фильме или парная игра в шахматы. Социальное взаимодействие создает необходимый когнитивный буфер, который защищает от разрушения клеток мозга.
Серьезную угрозу представляет и хронический недосып, добавил доктор. Он подчеркнул, что при сне менее шести часов блокируется работа глимфатической системы. В норме именно в фазе глубокого естественного сна она должна выводить бета-амилоид — токсичный протеин, являющийся основным триггером болезни Альцгеймера.
В заключение медик выделил проблему ухудшения слуха. Как отметил эксперт, если мозг тратит большую часть своей вычислительной мощности на простое распознавание речи собеседника, у него не остается ресурсов для сохранения этой информации в долговременной памяти.
Если в молодом возрасте у человека появились проблемы с памятью, стоит обратиться к врачу. Это может быть признаком ранней деменции или рассеянного склероза, передает ОТР.
А ученые пришли к выводу, что регулярные физические упражнения играют защитную роль для мозга, сохраняя его от возрастных изменений и позволяя ему эффективнее устранять накопившиеся продукты метаболизма. Возрастом качество сна ухудшается, и, соответственно, способность мозга избавляться от «мусора» снижается. Регулярные физические нагрузки могут частично поддерживать этот естественный механизм, что способствует сохранению когнитивных функций, пишет Царьград.