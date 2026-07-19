Невролог перечислил сигналы, которые посылает организм перед инсультом

В беседе с Lenta.ru Мацокин также обратил внимание на пагубность добровольного одиночества. Он пояснил, что для профилактики возрастных изменений мозгу жизненно необходим регулярный диалог — будь то дискуссия о просмотренном фильме или парная игра в шахматы. Социальное взаимодействие создает необходимый когнитивный буфер, который защищает от разрушения клеток мозга.