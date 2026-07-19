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При атаке дрона под Белгородом пострадали пять человек, включая троих детей

В поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области в результате детонации беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

В поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области в результате детонации беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Бригады скорой помощи доставили несовершеннолетних в детскую областную больницу. У девятилетней девочки диагностировано осколочное ранение спины, у 11-летнего мальчика — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, по предварительным данным, получил акубаротравму. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Двух женщин с предварительным диагнозом «акубаротравма» отправили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате атаки повреждены остекление и фасады двух многоквартирных домов, а также девять автомобилей. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородском округе. В результате погиб мужчина, еще четыре мирных жителя, включая ребенка, были ранены.

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