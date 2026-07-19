«Роботы-убийцы»: стал известен сценарий конца света из-за ИИ

Развитие искусственного интеллекта может привести к разрушению «системы подоходного налогообложения», это станет причиной экономического кризиса в большинстве стран, информирует Bloomberg.
«Наиболее вероятный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта может быть связан не с роботами-убийцами или разумными компьютерами. Вместо этого конец цивилизации в том виде, в каком мы её знаем, скорее всего, будет вызван снижением поступлений от подоходного налога», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что внедрение ИИ способно полностью вытеснить целые отрасли, в частности, речь идёт об офисной работе. По его словам, в случае исчезновения высокооплачиваемых рабочих мест даже незначительный рост уровня безработицы может оказать давление на государственные денежные средства.
«Это приведёт к сокращению доходов бюджета и одновременному увеличению расходов на социальное обеспечение, переквалификацию кадров и поддержание общественного порядка», — написал он.
По словам экспертов, эта ситуация может поставить под угрозу финансовую устойчивость многих стран.
Напомним, по данным Agence France-Presse, современные модели искусственного интеллекта в ходе их тестирования начали проявлять потенциально опасные формы поведения, в том числе угрозы в адрес своих разработчиков.