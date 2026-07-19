Мадонна с Роналдо и Роналдиньо, Бибер и Шакира: шоу в перерыве финала ЧМ

Завершило шоу выступление колумбийской певицы Шакиры. Вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy она исполнила неофициальный гимн чемпионата мира 2026 года Dai Dai. Шакира, как и всегда, была одета очень ярко, в этот раз на ней был пляжный желто-розовый костюм. Все действо проходило на специальном полотне, постеленном поверх поля. На нем были написаны слова на разных языках, в том числе и на русском — «любовь», «мир», «исследовать», «связь».