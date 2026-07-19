Мадонна с Роналдо и Роналдиньо, Бибер и Шакира: шоу в перерыве финала ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Шоу с участием многих известных звездных артистов прошло в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. В общей сложности перерыв продлился 27 минут.
Шоу началось с клипа на песню Music Inferno, которую исполнила Мадонна. В номере она ехала на машине вместе с чемпионами мира бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Все трое в конце выступления вышли из подтрибунного помещения на поле и передали эстафету другим артистам.
Далее наступило время венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля, он управлял оркестром, который исполнил хит группы The White Stripes — Seven Nation Army. В один момент все музыканты замерли, а на экране показали известную перекличку болельщиков и футболистов сборной Норвегии. В этот момент игроки и фанаты в такт начинают грести воображаемыми веслами.
После этого известная группа из Республики Корея BTS исполнила песню Dynamite. Далее на кромке поля появились персонажи известного американского сериала «Тед Лассо». Исполнители ролей главного тренера и его помощника Джейсон Судейкис и Брендан Хант настроили перед выступлением канадского певца Джастина Бибера, который исполнил песню Everything Hallelejah.
Завершило шоу выступление колумбийской певицы Шакиры. Вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy она исполнила неофициальный гимн чемпионата мира 2026 года Dai Dai. Шакира, как и всегда, была одета очень ярко, в этот раз на ней был пляжный желто-розовый костюм. Все действо проходило на специальном полотне, постеленном поверх поля. На нем были написаны слова на разных языках, в том числе и на русском — «любовь», «мир», «исследовать», «связь».
Счет после первого тайма финального матча между сборными Испании и Аргентины 0:0.