На филиппинском пляже нарисовали песком портрет Лионеля Месси

Саранза специализируется на песчаной живописи, выполняя рисунки вручную. Техника автора включает нанесение контуров, вырезание деталей на поверхности и проверку результата с высоты с помощью дрона. По словам художника, работа на пляже требует серьезных физических затрат, однако именно такой формат принес ему вдохновение, которого не хватало при рисовании на холсте в домашней студии.