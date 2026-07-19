На филиппинском пляже нарисовали песком портрет Лионеля Месси

Пляж филиппинского города Тандаг превратился в импровизированную футбольную галерею: местный художник Родерик Саранза создал на побережье гигантское изображение аргентинского футболиста Лионеля Месси. Работа посвящена чемпионату мира.
Саранза специализируется на песчаной живописи, выполняя рисунки вручную. Техника автора включает нанесение контуров, вырезание деталей на поверхности и проверку результата с высоты с помощью дрона. По словам художника, работа на пляже требует серьезных физических затрат, однако именно такой формат принес ему вдохновение, которого не хватало при рисовании на холсте в домашней студии.
Мастер признается, что уже привык к палящему солнцу, а создание масштабных изображений стало для него способом совместить творчество и активный образ жизни. Особенность произведений Саранзы — их хрупкость: портрет Месси сохранится до первого прилива, а затем волны уничтожат творение.
Несмотря на недолговечность, работы филиппинца обрели известность за пределами страны. Видеозаписи и фотографии процесса и результата разошлись в интернете, позволив миллионам пользователей увидеть песчаные картины, не покидая своих домов.
Ранее мы писали: Месси и Ямаль установили возрастной рекорд финалов ЧМ.
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