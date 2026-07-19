Депутат Чаплин: самозанятые могут рассчитывать на оплату больничного

В беседе с RT парламентарий уточнил, что рассчитывается пособие исходя из среднего заработка за два предшествующих года, страхового стажа и длительности болезни. Для больничных, открытых в 2026 году, расчетным периодом являются 2024 и 2025 годы. Законодатель подчеркнул прямую зависимость выплаты от продолжительности стажа: Если человек работает более восьми лет — 100% среднего заработка; при стаже от пяти до восьми лет — 80%; а до пяти лет — 60%.