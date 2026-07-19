Депутат Чаплин: самозанятые могут рассчитывать на оплату больничного

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что самозанятые могут получать выплаты по больничным листам в 2026 году.
Система выплат по листам нетрудоспособности претерпела ряд существенных изменений. Ключевым нововведением стал запуск эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых, что дало право на оплачиваемые больничные.
Но для этого нужно быть зарегистрированным в программе Социального фонда России (СФР) и уплачивать страховые взносы.
Депутат напомнил, что заключить договор можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или лично в отделении СФР. Право на выплату возникает после шести месяцев регулярных отчислений, а сумма ежемесячного взноса определяется выбранной гражданином страховой суммой.
В беседе с RT парламентарий уточнил, что рассчитывается пособие исходя из среднего заработка за два предшествующих года, страхового стажа и длительности болезни. Для больничных, открытых в 2026 году, расчетным периодом являются 2024 и 2025 годы. Законодатель подчеркнул прямую зависимость выплаты от продолжительности стажа: Если человек работает более восьми лет — 100% среднего заработка; при стаже от пяти до восьми лет — 80%; а до пяти лет — 60%.
Если стаж составляет менее полугода или заработок в указанный период отсутствовал, пособие начисляется исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Никита Чаплин также обратил внимание, что оформление больничного листа теперь производится исключительно в цифровом формате через систему электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Врач открывает ЭЛН в аккредитованном медицинском учреждении, после чего данные автоматически поступают в СФР и работодателю. Отслеживать статус документа граждане могут в личном кабинете на портале «Госуслуги». По его словам, первые три дня заболевания компенсирует работодатель, а последующие дни — Социальный фонд.
При этом народный избранник отметил важное исключение. Оплата больничных по уходу за ребенком, по беременности и родам, а также при производственных травмах с первого дня осуществляется полностью за счет средств СФР.
Ранее юрист Александр Поштак в беседе с Lenta.ru предупредил россиян, которые получают регулярные доходы на карту без регистрации бизнеса — им стоит уже сейчас пересмотреть финансовую модель. ФНС с 2027 года планирует внедрить автоматизированный контроль за переводами россиян. Новый подход, как пояснили в налоговом органе, позволит быстрее выявлять факты ведения предпринимательской деятельности без госрегистрации.
А профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, как самозанятый может обеспечить себе пенсию в 50 тысяч рублей. Для этого ему необходимо каждый год в течение 30 лет он будет вносить в Социальный фонд взносы размере 572 тысяч, сообщает ОТР.
Кстати, самозанятые могут претендовать на некоторые налоговые вычеты. Большинство россиян знают о возможности вернуть часть средств, израсходованных на медицинские услуги, образование или приобретение жилья, — это и есть так называемый налоговый вычет. Однако не все категории граждан могут им воспользоваться, пишет aif.ru.