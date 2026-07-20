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В ФРГ предложили изменить статус защиты для новых беженцев с Украины

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал инициативу, касающуюся изменения статуса защиты для граждан Украины призывного возраста.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал инициативу, касающуюся изменения статуса защиты для граждан Украины призывного возраста. В интервью изданию Welt am Sonntag он высказался за отмену автоматического предоставления временной защиты для вновь прибывающих мужчин. Теперь им будет необходимо проходить стандартную процедуру получения убежища с индивидуальным рассмотрением каждого случая.

Предложение прозвучало после того, как Евросоюз принял предварительное решение продлить механизм временной защиты для украинцев, но одновременно дал странам-участницам право не распространять его на мужчин, которые только собираются въехать в ЕС.

Добриндт уточнил, что нововведение затронет беженцев мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет. При этом оно не коснется тех, кто уже находится на территории ФРГ в рамках действующей программы защиты.

Ранее глава немецкого МВД уже заявлял о целесообразности возвращения молодых украинцев в зону активных боевых действий. Он также призывал не делать различий при выдаче пособий для украинских беженцев.

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