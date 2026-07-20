В ФРГ предложили изменить статус защиты для новых беженцев с Украины

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал инициативу, касающуюся изменения статуса защиты для граждан Украины призывного возраста. В интервью изданию Welt am Sonntag он высказался за отмену автоматического предоставления временной защиты для вновь прибывающих мужчин. Теперь им будет необходимо проходить стандартную процедуру получения убежища с индивидуальным рассмотрением каждого случая.
Добриндт уточнил, что нововведение затронет беженцев мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет. При этом оно не коснется тех, кто уже находится на территории ФРГ в рамках действующей программы защиты.
Ранее глава немецкого МВД уже заявлял о целесообразности возвращения молодых украинцев в зону активных боевых действий. Он также призывал не делать различий при выдаче пособий для украинских беженцев.
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