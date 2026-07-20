Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Узнали приметы и запреты на 20 июля, когда отмечают день Авдотьи Сеногнойки.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе отмечают день Авдотьи Сеногнойки. С названного дня наступал сезон дождей, сгнивало сено. Однако есть еще одно название — Черничник. Оно связано с тем, то в лесах созревала черника.

Что нельзя делать 20 июля.

День не подходит для свадеб и сватовства. Кроме того, в указанную дату не принято стирать. Считалось, что подобное может привести к финансовым сложностям. Запрещено давать деньги в долг, так как это может грозить ссорой.

Что можно делать 20 июля.

По традиции, в названный день заготавливали дубовые веники для бани. Предки верили, что парение может укрепить здоровье.

Согласно приметам, дождь предсказывает плохую погоду на протяжении нескольких недель. В том случае, если небо мутное и белое, то ждали ухудшения погоды.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

Тем временем ОСВОД сказал белорусам, могут ли водолазы достать телефон из воды.

Кроме того, в Беларуси проверка нашла сотрудника на важной должности, который работал 4 минуты 48 секунд в день.