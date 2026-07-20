Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе отмечают день Авдотьи Сеногнойки. С названного дня наступал сезон дождей, сгнивало сено. Однако есть еще одно название — Черничник. Оно связано с тем, то в лесах созревала черника.
Что нельзя делать 20 июля.
День не подходит для свадеб и сватовства. Кроме того, в указанную дату не принято стирать. Считалось, что подобное может привести к финансовым сложностям. Запрещено давать деньги в долг, так как это может грозить ссорой.
Что можно делать 20 июля.
По традиции, в названный день заготавливали дубовые веники для бани. Предки верили, что парение может укрепить здоровье.
Согласно приметам, дождь предсказывает плохую погоду на протяжении нескольких недель. В том случае, если небо мутное и белое, то ждали ухудшения погоды.
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