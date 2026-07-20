Что можно и нельзя делать в День Авдотьи Сеногнойки 20 июля 2026 года

Народная память сохранила о княгине Евдокии, или Авдотье, как её ласково называли в народе, множество преданий. Именно в день её памяти, 20 июля, на Руси отмечали Авдотью Сеногнойку. Название связано с тем, что в этот период начинались дожди, которые могли испортить сено. Но народ почитал святую не только за её заботу о земледельческих работах, но и за ту теплоту и милосердие, которые она излучала при жизни. В крестьянской среде её почитали как заступницу за женщин и матерей, как ту, кто понимает тяготы женской доли и готова помочь в любой беде. Память о ней слилась в народном сознании с образом доброй и мудрой женщины, которая не оставляет своих детей в трудную минуту.