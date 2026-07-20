Что можно и нельзя делать в День Авдотьи Сеногнойки 20 июля 2026 года

20 июля 2026 года выпадает на понедельник — день, который в народном календаре известен как Авдотья Сеногнойка. В церковной традиции в этот день вспоминают преподобную Евфросинию Московскую (в миру — княгиню Евдокию, супругу Дмитрия Донского), подарившую ему 12 детей и посвятившую свою жизнь служению Богу после смерти мужа.
Название «Сеногнойка» связано с тем, что в этот период на Руси обычно начинались затяжные дожди, которые могли испортить заготовленное на зиму сено. Крестьяне старались завершить все работы до этого дня, чтобы не оставить скот без корма в холода.
Содержание:
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАНАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ПОГОДУ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯУ КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: 20 ИЮЛЯКАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКИЕ СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКОЙ СЕГОДНЯ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ: 20 ИЮЛЯКТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 20 ИЮЛЯИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 20 ИЮЛЯКТО УМЕР 20 ИЮЛЯКто такая преподобная Евфросиния МосковскаяКАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В МОСКВЕ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В ПИТЕРЕ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
1. Идти за покупками.
В этот день особенно приветствуются даже спонтанные приобретения. Считается, что сама судьба приводит человека к нужной вещи, которая обязательно пригодится. Купленное на Авдотью будет долго радовать владельца.
2. Стричь волосы.
Обрезание секущихся кончиков 20 июля помогает избавиться от наболевших проблем, привлечь удачу и успех в жизни. Это отличный день для уходовых процедур и обновлений внешности.
3. Плести пояса из колосьев.
Женщины в этот день плели обереги из первых срезанных колосьев. Такие пояса защищали от нечистой силы и болей в спине после тяжёлых полевых работ.
4. Совершать добрые дела.
Чем больше хороших поступков совершить в этот день, тем больше добра вернётся. Милосердие и помощь нуждающимся особенно благосклонно принимаются судьбой.
5. Навести порядок в доме.
Уборка в день Авдотьи помогает вымести из жилья зло и привлечь благополучие. Считается, что во время уборки можно найти забытые «заначки» или неожиданные деньги. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
6. Провести время с семьёй.
День располагает к спокойному общению в кругу родных и близких. Укрепление семейных связей в эту дату сулит гармонию и согласие. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенку.
7. Посидеть под дубом.
Дуб — символ этого дня. Считается, что даже полчаса под кроной могучего дерева помогают набраться сил и здоровья на целый год. Из дубовых листьев плели венки для защиты дома от злых духов. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.
8. Заготовить дубовые веники для бани.
Именно 20 июля дубовые веники обладают особой целительной силой. Их заготавливали для бани, чтобы использовать в лечебных целях.
9. Молиться святой Евфросинии Московской.
В этот день принято обращаться к святой с просьбами о помощи в воспитании детей, организации семейной жизни и исцелении от тяжёлых заболеваний.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
1. Устраивать свадьбы и сватовства.
День Авдотьи считается неподходящим для начала новых союзов. Свидания, знакомства, помолвки и свадьбы в этот день обречены на провал — судьба разведёт людей в разные стороны. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.
2. Купаться в открытых водоёмах.
По поверьям, в день Авдотьи активизируется нечистая сила. Водяные и русалки могут утащить человека на глубину. Особенно берегли детей — они считались самой лёгкой добычей. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенку.
3. Стирать бельё.
Вместе с грязной водой из дома могут «утечь» деньги и финансовое благополучие. Семья рискует остаться без средств. Почему у меня ничего не получается.
4. Заниматься тяжёлым трудом.
В этот день старались избегать изнурительной работы. Только срочные дела допускались. Тот, кто ленится на Авдотью, рискует запустением дома и конфликтами в семье.
5. Грустить, унывать и жаловаться.
Плохие мысли и меланхолия могут привести к серьёзным последствиям. В день Авдотьи важно сохранять позитивный настрой — уныние может затянуться надолго.
6. Завидовать и клеветать.
Зависть в этот день может обернуться материальными затруднениями. Обман и клевета могут привести к тяжёлой и затяжной болезни. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.
7. Давать деньги в долг.
Долг вряд ли вернут, а отношения с должником могут испортиться навсегда. Деньги, данные взаймы 20 июля, возвращаются с трудом и неохотой.
8. Заниматься торговлей.
Торговые дела 20 июля сулят убытки. Есть риск прогореть или столкнуться с мошенниками.
9. Подходить близко к коровам.
Существовало поверье: если корова обнюхает человека в этот день, тот может сильно заболеть.
10. Заготавливать банные веники (кроме дубовых).
20 июля в вениках из других пород деревьев может быть много плохой энергии.
11. Носить одежду тёмных оттенков.
Тёмная одежда в Авдотьин день может навлечь беду. Старайтесь выбирать светлые радостные тона.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ПОГОДУ СЕГОДНЯ 20 ИЮЛЯ.
Дождь на Авдотью — плохая погода простоит ещё 7 дней, а урожай будет скуднымЛошадь беспокоится и вытягивает шею — к ненастьюПауки плетут паутину — наступит сухая и тёплая погодаЖуравли кричат вечером — завтра будет солнечный деньКошка лежит животом к солнцу — к теплуНа лебеде образовалась роса — к осадкамСозрела черника — пора убирать урожай с полейТрава зеленее обычного — будет тёплый дождьДождливое утро — пасмурно будет до конца летаРадуга над рекой — рыба будет хорошо клевать.
Если 20 июля 2026 года пойдёт дождь, старайтесь не попадать под него. В народе верили, что в осадках в этот день таятся злые духи.
У КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: 20 ИЮЛЯ.
20 июля 2026 года православная церковь совершает память множества святых, поэтому сегодняшний день богат на именины. Поздравьте своих родных, друзей и знакомых, носящих эти прекрасные имена, — ваше внимание обязательно принесёт им удачу!
МУЖСКИЕ ИМЕНИНЫ.
Акакий.
Святой мученик Акакий, память которого совершается 20 июля, — один из раннехристианских мучеников, пострадавших за веру. Имя означает «незлобивый», «кроткий». В народе говорили, что люди с этим именем отличаются терпением и добротой.
Герман.
Святой Герман, память которого чтят в этот день, был епископом. Имя переводится как «родной», «близкий» или «воин». Рождённые под этим именем часто обладают твёрдым характером и организаторскими способностями.
Лазарь.
Святой Лазарь — один из наиболее почитаемых в этот день. Имя переводится как «Бог поможет». Библейский Лазарь, воскрешённый Христом, — символ веры и надежды. Обладатели этого имени считаются людьми с сильной духовной опорой.
Лукьян.
Мученик Лукьян — один из святых, чья память приходится на 20 июля. Имя означает «светлый», «блистающий». Люди с этим именем часто становятся источниками света и добра для окружающих.
Фома.
Один из главных именинников дня — Фома. Сегодня вспоминают преподобного Фому Малеина, крупного ромейского военачальника, ставшего иноком. В народе этот день часто называют Фомой-черничником, потому что в лесах как раз поспевала черника. Имя Фома означает «близнец». Обладатели этого имени отличаются решительностью и прямотой характера. В русской традиции Фома — символ человека, ищущего истину, как апостол Фома, который хотел во всём убедиться лично.
ЖЕНСКИЕ ИМЕНИНЫ.
Евдокия / Авдотья.
Главная женская именинница сегодня — Евдокия, в просторечии Авдотья. 20 июля вспоминают преподобную Евфросинию Московскую (в миру — Евдокию), княгиню, супругу Дмитрия Донского. Именно в честь неё народный календарь назвал этот день Авдотьей Сеногнойкой. Имя Евдокия означает «благоволение», «благая воля». Это имя носили многие великие княгини и святые.
Ефросиния (Евфросиния).
Имя, которое приняла в монашестве княгиня Евдокия. Означает «радость», «веселье», «благодушие». Святая Евфросиния Московская является одной из самых почитаемых святых в русской истории. Она построила несколько храмов, заботилась о бедных и подарила Москве Вознесенский женский монастырь в Кремле.
НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ ОБ ИМЕНИННИКАХ 20 ИЮЛЯ.
Считалось, что люди, рождённые 20 июля, отличаются особыми качествами:
Выдержанность и спокойствие — день Авдотьи требует размеренности и неторопливости. Наблюдательность — умение замечать то, что скрыто от глаз других. Уважение к труду — ведь 20 июля — время напряжённой работы в полях. Способность чувствовать ритмы природы — рождённые в этот день словно связаны с землёй и её циклами.
На Руси первыми начинали жатву именно именинники этого дня — Фома, Лукьян и те, кто родился 20 июля. Считалось, что если обладатель сегодняшнего имени первым выйдет в поле с серпом, то урожай будет особенно щедрым, а в доме весь год будет достаток.
КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
20 июля 2026 года — понедельник, 201-й день года (202-й в високосные годы). До конца года остаётся 164 дня. Этот день оказался невероятно богатым на события — от международных праздников до исторических дат и церковных торжеств. Давайте разберёмся, что же мы отмечаем сегодня!
КАКИЕ СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Международный день шахмат.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают шахматисты всего мира! Именно 20 июля 1924 года в Париже была основана Международная шахматная федерация — FIDE. Эта дата стала символом единения любителей древнейшей интеллектуальной игры. Шахматы — это не просто спорт, это искусство стратегии, логики и терпения. В этот день по всему миру проходят турниры, сеансы одновременной игры и шахматные фестивали.
Международный день торта.
Сладкоежки, радуйтесь! 20 июля — Международный день торта. Праздник, объединяющий людей под девизом «Я приду к тебе с тортом», символизирует дружбу, мир и человеческую доброту. В этот день принято угощать друг друга сладостями, устраивать чаепития с коллегами и близкими. Идеальный повод побаловать себя кусочком любимого десерта!
Международный день Луны.
20 июля — особенная дата для всех, кто хоть раз смотрел на ночное небо с восхищением. Именно 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Человечество впервые ступило на поверхность другого небесного тела! Нил Армстронг и Базз Олдрин оставили свои следы на лунной пыли, а мир затаил дыхание. День Луны — это дань уважения космическим первопроходцам и напоминание о безграничных возможностях человечества.
День без купальников.
Необычный и немного дерзкий праздник, который призывает к свободе и естественности. В этот день предлагается забыть о комплексах и насладиться летом без лишних условностей. Праздник зародился в США как шуточный, но быстро нашёл поклонников по всему миру. Конечно, всё в рамках приличий и здравого смысла!
КАКОЙ СЕГОДНЯ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
День памяти преподобного Фомы Малеина.
Православная церковь 20 июля вспоминает преподобного Фому Малеина — крупного ромейского военачальника, который оставил мирскую жизнь и стал иноком. Согласно житию, он в молитвенном уединении боролся с нечистыми духами и получил от Бога дар исцелений.
Также сегодня совершается память:
Преподобной Евфросинии Московской (в миру — великой княгини Евдокии, супруги Дмитрия Донского), воспитавшей 12 детей и построившей Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле;Преподобного Акакия Синайского (VI век);Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа;Священномучеников Епиктета и Астиона;Мученицы Кириакии Никомидийской;
А также празднование в честь Влахернской иконы Божией Матери, которая была принесена в Россию в 1654 году.
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ: 20 ИЮЛЯ.
В народном календаре 20 июля — Авдотья Сеногнойка. Название родилось не случайно: в это время на Руси обычно начинались затяжные дожди, которые могли испортить скошенное сено. Крестьяне старались завершить сенокос до этого дня, чтобы не оставить скот без корма зимой.
Считалось, что если 20 июля пойдёт дождь, то осадки будут идти ещё несколько недель. А если дождь шёл с самого утра — лето будет пасмурным до самого конца.
Гадания на Авдотью: В этот день после жатвы бросали серпы в ниву. Если серп воткнётся в землю — это предвещало смерть тому, на кого гадали. Если ложился ровно — к удаче.
Дуб — символ дня: Люди приходили к дубам, чтобы набраться сил, плели венки из дубовых листьев для защиты дома от злых духов и заготавливали целебные дубовые веники для бани.
КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 20 ИЮЛЯ.
20 июля — день рождения многих выдающихся личностей:
1304 — Франческо Петрарка, великий итальянский поэт, глава гуманистов эпохи Ренессанса.1822 — Грегор Мендель, австрийский биолог, основоположник генетики.1869 — Владимир Набоков, русский юрист и политик, отец знаменитого писателя.1941 — Людмила Чурсина, легендарная актриса театра и кино, народная артистка СССР.1940 — Давид Тухманов, композитор, автор бессмертных хитов («День Победы», «Как прекрасен этот мир»).1973 — Хокон Магнус, кронпринц Норвегии (в этот день в Норвегии отмечают его день рождения как национальный праздник).1980 — Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.1973 — Петер Форсберг, легендарный шведский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.1978 — Павел Дацюк, российский хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли.1963 — Александр Жулин, советский фигурист, чемпион мира и Европы.1964 — Крис Корнелл, американский рок-музыкант, вокалист групп Soundgarden и Audioslave.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 20 ИЮЛЯ.
Этот день вошёл в мировую историю множеством значимых событий:
1402 — Тимур разгромил турецкого султана Баязида в битве при Анкаре.1534 — в Кембридже (Англия) зарегистрировано первое в мире издательство.1810 — провозглашена независимость Колумбии (национальный праздник страны).1877 — во Франции изобретён праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.1917 — зарегистрирована торговая марка BMW — один из самых узнаваемых брендов в мире!1922 — основано Балтийское морское пароходство.1924 — основана Международная шахматная федерация (FIDE).1969 — «Аполлон-11» совершил первую посадку на Луну — событие, которое потрясло весь мир.1976 — проведены первые исследования на поверхности Марса аппаратом «Викинг-1».2015 — Куба и США полностью восстановили дипломатические отношения спустя 50 лет.
КТО УМЕР 20 ИЮЛЯ.
Среди ушедших в этот день:
1816 — Гавриил Державин, великий русский поэт.1926 — Феликс Дзержинский, «железный Феликс», основатель ВЧК.1944 — Людвиг Бек, генерал-полковник, лидер заговора против Гитлера (казнён в этот день).1945 — Поль Валери, французский поэт.1973 — Брюс Ли, легендарный мастер единоборств и актёр.1990 — Сергей Параджанов, гениальный кинорежиссёр («Тени забытых предков», «Цвет граната»).2017 — Честер Беннингтон, вокалист группы Linkin Park.
Кто такая преподобная Евфросиния Московская.
Преподобная Евфросиния Московская — одна из самых почитаемых святых в истории Русской православной церкви, женщина, чья жизнь стала примером христианского подвига, материнской любви и государственной мудрости. В миру она носила имя Евдокия и была супругой великого князя Московского Димитрия Ивановича, известного в истории как Димитрий Донской. Её жизненный путь охватывает вторую половину XIV века — время, когда Русская земля собиралась вокруг Москвы, освобождалась от ордынского ига и укрепляла свою веру. Евфросиния Московская стала не просто великой княгиней, но и духовной опорой для своего мужа, матерью для двенадцати детей и, в конечном счёте, инокиней, посвятившей остаток жизни молитве и служению Богу. Её личность поражает сочетанием нежности и твёрдости, мудрости и смирения, светского величия и монашеской простоты.
Евдокия Дмитриевна родилась в 1353 году в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича. Её происхождение было по-настоящему княжеским, и с ранних лет девочка воспитывалась в благочестии и уважении к церковным традициям. Суздальское княжество в то время было одним из сильнейших на северо-востоке Руси, однако его отношения с Москвой оставались сложными. Междоусобные войны между русскими князьями ослабляли страну перед лицом внешней угрозы, и династические браки становились важнейшим инструментом примирения. Именно такой брак был заключён между юной Евдокией и московским князем Дмитрием Ивановичем. В 1366 году, когда Евдокии было всего тринадцать лет, а её жениху — пятнадцать, состоялось венчание. Этот союз навсегда изменил историю Русской земли. Брак Евдокии и Дмитрия положил конец длительной вражде между Москвой и Суздалем и ознаменовал собой новый этап в объединении русских земель вокруг Московского княжества.
Молодая княгиня оказалась именно той женой, которая была нужна будущему великому полководцу. Она отличалась кротостью нрава, глубоким благочестием и необычайной для своего возраста мудростью. С самого начала их семейной жизни Евдокия стала для Дмитрия не просто супругой, но и верной соратницей, советчицей и духовной опорой. Современники отмечали, что княгиня была необыкновенно красива, но красота её была внутренней, озарённой светом веры. Она вела строгий образ жизни, соблюдала посты, много молилась и уже в юные годы задумывалась о служении Богу. Однако её долг перед государством и семьёй требовал иного — она должна была стать матерью наследников, продолжить княжеский род и укрепить Московское княжество. И Евдокия с честью выполнила это предназначение.
На духовное становление великой княгини огромное влияние оказали два величайших подвижника того времени — святитель Алексий, митрополит Московский, и преподобный Сергий Радонежский. Митрополит Алексий был фактическим правителем Московского княжества в годы малолетства Дмитрия Ивановича и наставником для всей княжеской семьи. Именно он благословил брак Евдокии и Дмитрия и впоследствии окормлял княгиню в её духовных исканиях. А преподобный Сергий Радонежский, основатель Троицкой обители, стал крестным отцом для одного из сыновей Дмитрия и Евдокии. Эти святые формировали мировоззрение княгини, учили её смирению, милосердию и неустанной молитве. Благодаря их наставлениям Евдокия пронесла через всю жизнь глубокую веру и привязанность к Церкви.
За годы брака у Дмитрия и Евдокии родилось двенадцать детей — восемь сыновей и четыре дочери. Это был необычайно плодовитый для княжеской семьи союз, и каждый ребёнок стал наследником московского престола или породнился с другими влиятельными правящими домами Европы и Азии. Среди сыновей особенно известны Василий, ставший впоследствии великим князем московским Василием Первым, Юрий, Андрей, Пётр и Константин. Княгиня Евдокия посвятила себя воспитанию детей в христианском благочестии, передавая им любовь к Богу, уважение к старшим и преданность своей земле. Она лично занималась их обучением, прививая им основы грамоты и Закона Божьего. В то время как муж воевал на полях сражений, Евдокия управляла хозяйством, заботилась о семье и поддерживала духовный климат в княжеском доме.
Одним из самых драматичных эпизодов в жизни княгини стало Куликовское сражение 1380 года. Дмитрий Донской отправился на битву с Мамаем, понимая, что от исхода этого сражения зависит судьба всей Русской земли. Евдокия провожала мужа с молитвой и слезами, осознавая, что может больше никогда его не увидеть. Она разделяла с народом тревогу и надежду, проводя дни и ночи в молитве о победе русского воинства. В отсутствие мужа княгиня не ослабляла своей деятельности — она поддерживала порядок в Москве, помогала семьям воинов и продолжала заниматься благотворительностью. Когда весть о победе на Куликовом поле достигла столицы, радость Евдокии была безмерной. Дмитрий Донской вернулся домой героем, и именно тогда народ стал величать его Донским. Однако вскоре после триумфа последовали новые испытания: нашествие Тохтамыша, разорившее Москву в 1382 году, и долгие годы восстановления.
Великая княгиня прославилась своей благотворительной деятельностью. Она оказывала помощь вдовам и сиротам, заботилась о бедных и нищих, жертвовала крупные суммы на строительство и украшение храмов. Евдокия видела в каждом нуждающемся образ Христа и считала заботу о ближнем своим прямым долгом. Особенно много она делала для жен и матерей воинов, павших в сражениях. По её инициативе создавались приюты и богадельни, где находили приют обездоленные люди. Княгиня лично посещала больных и умирающих, утешала скорбящих и старалась облегчить страдания каждого, кто обращался к ней за помощью. Этот аспект её жизни остался в народной памяти как образец христианского милосердия и сострадания.
Евдокия Дмитриевна была не только молитвенницей и благотворительницей, но и активным строителем церквей и монастырей. Самым значительным делом её жизни стало основание в 1387 году Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле. Строительство этой обители стало её ответом на призыв к укреплению духовной жизни в столице. Вознесенский монастырь стал местом упокоения для многих великих княгинь и цариц, здесь находились их усыпальницы. Сама Евдокия заложила первый камень в основание этого монастыря и долгие годы заботилась о его процветании. Она стремилась создать такую обитель, где монахини могли бы вести полноценную духовную жизнь, молиться за Русскую землю и служить Богу. До наших дней этот монастырь, к сожалению, не сохранился в первозданном виде — он был разрушен в советское время, но память о его основательнице живёт в веках.
По инициативе великой княгини была создана знаменитая икона архангела Михаила, которая впоследствии стала храмовой иконой Архангельского собора Московского Кремля. Евдокия заказала этот образ из глубокого почитания архистратига небесных сил, которого считала покровителем русского воинства. Икона архангела Михаила, созданная по её повелению, стала одной из самых почитаемых святынь Московского Кремля. Она напоминала о небесной защите Русской земли и о той духовной брани, которую каждый христианин должен вести против сил зла. Княгиня также способствовала строительству и украшению других храмов в Москве и в других городах, вкладывая собственные средства и привлекая к этому делу своих приближённых.
Одним из самых драматичных событий в судьбе Евдокии стала смерть мужа. Дмитрий Донской скончался в 1389 году в возрасте всего лишь тридцати девяти лет. Для княгини это стало тяжёлым ударом, ведь она прожила с ним в любви и согласии двадцать два года. Потеря супруга, который был её другом, опорой и духовной опорой, перевернула всю её жизнь. Однако Евдокия не впала в отчаяние, а нашла силы продолжать дело мужа. Она взяла на себя управление княжеством, опекала малолетних детей и стала фактическим правителем Москвы до совершеннолетия своего старшего сына Василия. Вдова проявила невероятную государственную мудрость и твёрдость характера, сумев сохранить единство княжества в трудный период перехода власти.
Когда настал момент, и дети выросли, а старший сын утвердился на престоле, Евдокия почувствовала, что может наконец осуществить свою давнюю мечту — оставить мир и посвятить себя полностью молитве и монашескому служению. Втайне от многих она готовилась к этому шагу. Известно, что под пышными княжескими одеждами Евдокия носила вериги, которые скрывала от окружающих. Это свидетельствовало о её глубоком смирении и желании умерщвлять плоть ещё до принятия монашества. Вериги — тяжёлые железные цепи или кольца, которые надевались на тело для усмирения плотских страстей — были знаком её внутреннего покаяния и стремления к духовному подвигу. Лишь после смерти княгини об этих веригах стало известно, и это открытие потрясло современников, показав, какой великой подвижницей была эта женщина.
Принятие пострига стало для Евдокии не столько отказом от мира, сколько переходом к новой, более совершенной форме служения. Она приняла монашество с именем Евфросиния, что в переводе с греческого означает «радость» или «веселье». Это имя как нельзя лучше подходило её душевному состоянию — она обрела истинную радость в полном посвящении себя Богу. Последние годы жизни преподобная Евфросиния провела в основанном ею Вознесенском монастыре, где усердно молилась, соблюдала строгий пост и вела самый простой и аскетичный образ жизни. Она уже не была великой княгиней, она стала простой инокиней, служительницей Христовой, и этот переход совершился в ней естественно и благодатно.
Преподобная Евфросиния Московская отошла ко Господу 7 июля по старому стилю, что соответствует 20 июля по новому стилю, в 1407 году. Её смерть стала утратой для всей Русской земли. Святая была погребена с подобающими почестями в Вознесенском монастыре Московского Кремля — в той самой обители, которую она создала собственными трудами и молитвами. Её погребение сопровождалось множеством чудес и знамений, свидетельствовавших о святости усопшей. К гробу великой княгини-инокини стекались верующие, которые получали утешение и исцеление в своих скорбях. Память о Евфросинии бережно хранилась в Вознесенском монастыре, где ежегодно совершались панихиды и торжественные богослужения.
На протяжении столетий почитание преподобной Евфросинии Московской не угасало. Её образ оставался примером для подражания для русских женщин — как простых крестьянок, так и знатных боярынь и цариц. В ней видели идеал христианской супруги, многодетной матери и мудрой правительницы. Житие святой Евфросинии служило назидательным чтением, в котором сочетались элементы княжеской хроники, духовного наставления и нравоучительной повести. Каждое поколение находило в этой святой что-то близкое и понятное — её материнская любовь, её верность супругу, её забота о бедных и её монашеское смирение оставляли неизгладимый след в сердцах верующих.
Святая Евфросиния Московская была канонизирована, и в православном календаре день её памяти отмечается 20 июля по новому стилю. В этот день верующие обращаются к ней с молитвами о помощи в воспитании детей, о сохранении семьи, об исцелении от болезней и о даровании душевного мира. Преподобную почитают как покровительницу материнства и семейного благополучия, как небесную заступницу Москвы и всей Русской земли. Особое значение имеет тот факт, что святая была женой князя-воина, поэтому её молитвами испрашивают помощи и для защитников Отечества. В храмах, посвящённых этой святой, совершаются торжественные богослужения, а верующие приносят свои молитвы и просьбы.
В русской истории преподобная Евфросиния Московская занимает уникальное место. Она была не просто великой княгиней, но и свидетельницей и участницей важнейших событий XIV века — объединения русских земель вокруг Москвы, Куликовской битвы, строительства белокаменного Кремля. Она видела, как её муж Димитрий Донской поднимал русский народ на борьбу за свободу, как преподобный Сергий Радонежский благословлял войско на битву, как строились новые храмы и монастыри на обновлённой Русской земле. И во всех этих событиях она была не просто сторонней наблюдательницей, но и активной участницей, поддерживавшей мужа, благословлявшей детей и молившейся за Отечество.
Народная память сохранила о княгине Евдокии, или Авдотье, как её ласково называли в народе, множество преданий. Именно в день её памяти, 20 июля, на Руси отмечали Авдотью Сеногнойку. Название связано с тем, что в этот период начинались дожди, которые могли испортить сено. Но народ почитал святую не только за её заботу о земледельческих работах, но и за ту теплоту и милосердие, которые она излучала при жизни. В крестьянской среде её почитали как заступницу за женщин и матерей, как ту, кто понимает тяготы женской доли и готова помочь в любой беде. Память о ней слилась в народном сознании с образом доброй и мудрой женщины, которая не оставляет своих детей в трудную минуту.
В наше время интерес к личности преподобной Евфросинии Московской не ослабевает. Историки изучают её вклад в становление Московского государства, богословы размышляют о духовных уроках её жизни, а верующие обращаются к ней в своих молитвах. В 2007 году широко праздновалось 600-летие со дня её преставления, и это событие привлекло внимание к святой как никогда ранее. Был издан акафист, написаны новые иконописные изображения, проведены научные конференции, посвящённые её личности. Мощи преподобной Евфросинии, покоившиеся в Вознесенском монастыре, были утрачены в советское время, когда обитель была разрушена, но сохранившиеся святыни и иконы бережно хранятся в музеях и храмах Москвы.
Изучение жизни преподобной Евфросинии Московской даёт нам уникальную возможность прикоснуться к глубинам русской святости. Эта женщина соединила в себе то, что кажется трудносовместимым — княжескую власть и монашеское смирение, материнскую нежность и аскетическую строгость, политическую мудрость и простое доверие к Промыслу Божию. Она стала мостом между двумя мирами — земным и небесным, между Москвой и Суздалем, между XIV и XXI веками. Её пример показывает, что святость возможна в любом звании и положении, что главное — не внешние обстоятельства, а внутреннее расположение сердца к Богу и ближним.
Особого внимания заслуживает отношение святой к своей семье. Она родила и воспитала двенадцать детей, и это было настоящим подвигом для женщины, которая к тому же управляла княжеством и занималась благотворительностью. Евдокия не просто дала жизнь своим детям, но и заложила в них те нравственные основания, которые позволили им стать достойными наследниками московского престола. Её сыновья не враждовали между собой, как это часто случалось в княжеских семьях, а сохраняли единство и уважали старшего брата. Это стало возможным благодаря материнским молитвам и воспитанию, которые Евдокия дала своим детям. Она учила их не только грамоте и военному делу, но и главному — любви к Богу и ближнему.
Великая княгиня также проявила себя как церковный деятель, стоявший у истоков важнейших церковных решений своего времени. Вместе с митрополитом Алексием и преподобным Сергием Радонежским она способствовала утверждению православия на Русской земле, боролась с языческими пережитками и поддерживала миссионерскую деятельность. Особую роль сыграло её участие в перенесении Владимирской иконы Божией Матери в Москву в 1395 году, когда городу угрожали полчища Тамерлана. По преданию, именно Евдокия предложила перенести чудотворную икону из Владимира в Москву, чтобы защитить столицу от нашествия. Икона была доставлена в Москву, и Тамерлан, не дойдя до города, повернул назад. Это событие укрепило веру народа в заступничество Богородицы и стало одним из самых почитаемых церковных праздников — Сретением Владимирской иконы Божией Матери.
В истории Москвы преподобная Евфросиния осталась как «истинная хозяйка Москвы», как её небесная покровительница. Она не была москвичкой по рождению, но стала ею по духу и по делам. Она вложила свою душу в столицу, построив храмы, монастыри и украсив их святынями. Современная Москва хранит память о святой в названиях храмов и улиц, в иконах и молитвах. Её образ вдохновлял многих русских женщин на подвиг материнства и служения, и продолжает вдохновлять до сих пор. Преподобная Евфросиния Московская — это пример того, как можно жить в мире, но не быть от мира, как можно сочетать земные обязанности с небесными устремлениями и как можно через свою жизнь прославить Бога.
КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В МОСКВЕ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Воздух прогреется до 27 градусов, вечером вероятны осадки.
КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В ПИТЕРЕ: 20 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Воздух прогреется до 18 градусов, облачно, вечером возможен дождь.
Как распознать нарцисса в начале отношений: 7 явных признаков.