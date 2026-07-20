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Трамп назвал Британию нищей катастрофой и призвал добывать нефть

Президент США предрек Британии рост благодаря нефти Северного моря.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался о планах премьер-министра Британии Энди Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Северное море обладает одними из крупнейших в мире запасов высококачественной нефти, которых хватит на сотни лет.

«Это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира», — отметил американский лидер.

Трамп назвав нелепой закупку Британией нефти у Норвегии на миллиарды долларов. По его словам, норвежская нефть добывается в менее ценной части Северного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США заявил о стремительной деградации Европы. Трамп уточнил, что европейские государства рискуют «опуститься» до уровня стран третьего мира, принимая у себя преступников.

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