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Садовник Красавина посоветовала не сажать ели у дома из-за угрозы фундаменту

Корни крупных деревьев могут проникать к дренажным системам и коммуникациям.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые популярные деревья и кустарники со временем могут повредить фундамент, дорожки или подземные коммуникации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила садовник Анна Красавина.

Она отметила, что одной из самых распространенных ошибок владельцев участков является посадка крупных деревьев слишком близко к дому. По ее словам, в первую очередь это тополя, ивы, клены, крупные ели, сосны и березы.

Эксперт пояснила, что корни способны приподнимать садовые дорожки, проникать к дренажным системам и коммуникациям и даже давить на фундамент, особенно если он неглубокий или уже имеет повреждения.

360.ru предупредил, что дачная среда может быть особенно опасной для аллергиков. Влажная почва, теплицы, сараи, погреба и помещения, которые долго оставались закрытыми, могут содержать большое количество спор плесени и пыльцевых частиц.