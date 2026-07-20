Садовник Красавина посоветовала не сажать ели у дома из-за угрозы фундаменту

Некоторые популярные деревья и кустарники со временем могут повредить фундамент, дорожки или подземные коммуникации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила садовник Анна Красавина.
Она отметила, что одной из самых распространенных ошибок владельцев участков является посадка крупных деревьев слишком близко к дому. По ее словам, в первую очередь это тополя, ивы, клены, крупные ели, сосны и березы.
Эксперт пояснила, что корни способны приподнимать садовые дорожки, проникать к дренажным системам и коммуникациям и даже давить на фундамент, особенно если он неглубокий или уже имеет повреждения.
360.ru предупредил, что дачная среда может быть особенно опасной для аллергиков. Влажная почва, теплицы, сараи, погреба и помещения, которые долго оставались закрытыми, могут содержать большое количество спор плесени и пыльцевых частиц.