В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей

Рыбальченко подчеркнул, что за первые 10 лет программы маткапитала, созданной в 2007 году, механизм давал свои результаты и родилось около 3 млн детей. Однако сейчас систему требуется актуализировать, считает он. «К сожалению, с годами, с учетом того, что материнский капитал еще какое-то время не индексировался в соответствии с инфляцией, его покупательная способность по приобретению жилья существенно снизилась, а 90% полученных средств направляется на приобретение недвижимости. Если говорить в округленных цифрах, то с 8 кв. метров до 5 кв. метров», — отметил эксперт.