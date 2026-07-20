В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Программу материнского капитала следует модернизировать — увеличить сумму на второго ребенка и ввести выплату для многодетных в размере 1 млн рублей. Такое предложение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
«Наше предложение — при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей», — сказал эксперт.
Он обратил внимание, что материнский капитал — это главный инструмент демографической политики. «Успешный опыт регионов подтверждает, что для роста рождаемости необходимо направить основную поддержку на рождение вторых и последующих детей», — добавил он.
Рыбальченко подчеркнул, что за первые 10 лет программы маткапитала, созданной в 2007 году, механизм давал свои результаты и родилось около 3 млн детей. Однако сейчас систему требуется актуализировать, считает он. «К сожалению, с годами, с учетом того, что материнский капитал еще какое-то время не индексировался в соответствии с инфляцией, его покупательная способность по приобретению жилья существенно снизилась, а 90% полученных средств направляется на приобретение недвижимости. Если говорить в округленных цифрах, то с 8 кв. метров до 5 кв. метров», — отметил эксперт.
«Могу сказать, что эти меры поддержки семей должны приниматься не просто комплексно, но и во всех сферах, в том числе в информационной. Это должна быть единая программа поддержки», — резюмировал собеседник агентства.