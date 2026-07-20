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Welt: Украина может лишиться поддержки союзников после выборов в Европе

Конфликт на Украине вступает в решающую фазу, потому что Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов. Об этом в воскресенье, 19 июля, написало издание Welt.

Конфликт на Украине вступает в решающую фазу, потому что Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов. Об этом в воскресенье, 19 июля, написало издание Welt.

— Времени остается все меньше. Несмотря на применение дронов, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами ударов баллистическими ракетами ВС РФ, — сказано в статье.

Отмечается, что раскол в «коалиции желающих» уже заметен. Так, премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне.

Одновременно с этим приближается уход французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, а также выборы в нескольких странах. Преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Украине, отметили авторы публикации.

14 июля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что государства так называемой «коалиции желающих» все больше сомневаются в успехе поддержки Киева, не желая оказывать ему военную помощь.

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