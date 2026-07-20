Невролог перечислил вредящие мозгу бытовые привычки

Некоторые бытовые привычки в возрасте 40−50 лет, которые кажутся безобидными, увеличивают риск развития деменции в старости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала невролог Игорь Мацокин.
«Наши повседневные привычки — это “тихие убийцы” здоровья мозга. Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды и перед сном создает когнитивную перегрузку», — сказал он.
Специалист пояснил, что из-за этого мозг переходит в режим поверхностного сканирования, нейронные связи не формируются глубоко, и функция запоминания атрофируется. Также не менее вредна для здоровья полная социальная изоляция.
RT сообщил, что память является одной из самых сложных функций головного мозга. И на ее работу влияет не только возраст, но и качество сна, уровень стресса, физическая активность, прием ряда лекарств и дефицит некоторых витаминов.