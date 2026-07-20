Юрист предупредил об ответственности за публикацию фото чужих документов

За публикацию фотографий найденной на улице чужой банковской карты может грозить штраф. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.
По его словам, обнародование такой информации можно расценивать как распространение персональных данных без разрешения.
«Домовой чат — это широкий круг третьих лиц. Выложив туда чужие данные без согласия, вы можете получить штраф до 15 тысяч рублей», — сказал эксперт.
Он перечислил, что таким документам относятся: паспорт, водительское удостоверение, банковская карта, пропуск в здание, социальная карта, квитанция с ФИО и адресом.
Ранее KP.RU предупредил, что штраф за оскорбления в интернете может достигать 700 тысяч рублей. За оскорбительный пост или комментарий в соцсети наступает административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ. Максимальный штраф за оскорбление в личной переписке для физлиц составляет 5 тысяч рублей.