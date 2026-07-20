Юрист предупредил об ответственности за публикацию фото чужих документов

Ранее KP.RU предупредил, что штраф за оскорбления в интернете может достигать 700 тысяч рублей. За оскорбительный пост или комментарий в соцсети наступает административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ. Максимальный штраф за оскорбление в личной переписке для физлиц составляет 5 тысяч рублей.