«Мог бы гордиться каждый»: Мадьяр выдвинул кандидата в президенты Венгрии

В Венгрии ожидают отставки главы государства Тамаша Шуйока. Он вскоре завершит свое пребывание на посту. Премьер Венгрии Петер Мадьяр уже выдвинул кандидата в президенты. Он заявил в соцсетях, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар.
Венгерский премьер отметил, что ее кандидатура предложена группой авторитетных венгерских лиц. Он сообщил, что встретится с гроссмейстером и обсудит ее дальнейшие действия.
«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым мог бы гордиться каждый венгр. Таким человеком является Юдит Полгар», — написал Петер Мадьяр.
Действующий президент Венгрии уже подписал 17-ю поправку к конституции. Она предусматривает отстранение Тамаша Шуйока от должности. Политик заявил, что принял решение, исходя из голоса совести.