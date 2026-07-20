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«Мог бы гордиться каждый»: Мадьяр выдвинул кандидата в президенты Венгрии

Мадьяр поддержал гроссмейстера Юдит Полгар как кандидата в президенты Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии ожидают отставки главы государства Тамаша Шуйока. Он вскоре завершит свое пребывание на посту. Премьер Венгрии Петер Мадьяр уже выдвинул кандидата в президенты. Он заявил в соцсетях, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар.

Венгерский премьер отметил, что ее кандидатура предложена группой авторитетных венгерских лиц. Он сообщил, что встретится с гроссмейстером и обсудит ее дальнейшие действия.

«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым мог бы гордиться каждый венгр. Таким человеком является Юдит Полгар», — написал Петер Мадьяр.

Действующий президент Венгрии уже подписал 17-ю поправку к конституции. Она предусматривает отстранение Тамаша Шуйока от должности. Политик заявил, что принял решение, исходя из голоса совести.

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