Став главой ВСНХ, Дзержинский уже через месяц лично возглавил и Высшую правительственную комиссию по металлопромышленности (с ноября 1924-го — Главметалл BCHX CCCP). Как отметили в ЦОС, под его руководством в главных отраслях промышленности удалось добиться существенного роста: производство металла увеличилось на 200%, валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — на 120%. Такого подъема удалось добиться за счет умелого подбора и правильной расстановки кадров, опоры на трудовые коллективы, борьбы с бюрократизмом, волокитой и бумаготворчеством. Личным примером председатель BCHX СССР показывал, как нужно работать и отвечать за порученное дело. Под его руководством и при личном участии в стране создавались новые отрасли: тракторо- и судостроение, авиационная и радиопромышленность.