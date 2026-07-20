ФСБ рассказала, как в СССР восприняли смерть Феликса Дзержинского

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ФСБ России в 100-летнюю годовщину со дня смерти основателя ВЧК, выдающегося государственного деятеля первых лет СССР Феликса Дзержинского опубликовала архивные документы о том, как восприняли его смерть в СССР.
Как напомнили в ЦОС ФСБ, хотя в общественном сознании имя Дзержинского прочно связано с органами ВЧК-ОГПУ, «Железный Феликс» был не только создателем и первым руководителем советских спецслужб. В условиях послевоенной разрухи и голода он создал детскую комиссию при ВЦИК, развернув борьбу с беспризорностью, с апреля 1921 года как нарком путей сообщения сумел в короткие сроки восстановить работу железных дорог, в том числе обеспечить топливом крупные промышленные районы и доставить продовольствие в регионы, охваченные голодом.
Первая реакция граждан.
Один из ярких документов — трехстраничная сводка об откликах рабочих московских предприятий на смерть Дзержинского, собранных 21 июля 1926 года — в день публикации в газетах сообщения о его смерти, еще до того, как на предприятиях прошли траурные митинги.
«Общий тон разговоров в подавляющем большинстве сочувствующий», — отмечается в сводке. Так, на заводе АМО (будущий ЗИЛ) рабочие говорили, что «нужно было бы дать своевременно Дзержинскому возможность отдохнуть» («Железный Феликс» занимал сразу по несколько ответственных государственных должностей — прим. ТАСС).
Но в первую очередь Дзержинского в тот момент воспринимали как председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР — центрального органа управления экономикой страны, который он возглавил в феврале 1924 года, занявшись вопросами ускоренного развития отечественной промышленности.
Как отмечалось в сводке, рабочие в своих разговорах отмечали успешную борьбу Дзержинского за режим экономии, отзывались о нем «как об авторитетном и энергичном хозяйственнике, проводившем борьбу со всякого рода накладными расходами в производстве».
Став главой ВСНХ, Дзержинский уже через месяц лично возглавил и Высшую правительственную комиссию по металлопромышленности (с ноября 1924-го — Главметалл BCHX CCCP). Как отметили в ЦОС, под его руководством в главных отраслях промышленности удалось добиться существенного роста: производство металла увеличилось на 200%, валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — на 120%. Такого подъема удалось добиться за счет умелого подбора и правильной расстановки кадров, опоры на трудовые коллективы, борьбы с бюрократизмом, волокитой и бумаготворчеством. Личным примером председатель BCHX СССР показывал, как нужно работать и отвечать за порученное дело. Под его руководством и при личном участии в стране создавались новые отрасли: тракторо- и судостроение, авиационная и радиопромышленность.
Негативные отзывы.
Вместе с тем в сводке об откликах рабочих ОГПУ привело и негативные высказывания. «Наряду с явными сожалениями подавляющего большинства рабочих о смерти тов. Дзержинского, зарегистрированы отдельные случаи антисоветских разговоров со стороны отдельных лиц», — говорилось в ней. Так, на 1-й государственной ситценабивной фабрике отмечен разговор о том, что «коммунисты начинают помирать по несколько человек, и помирает самая головка… Они сами все помрут, и власть опять перейдет к буржуям».
А рабочий фабрики «Парижская коммуна» сказал, что «через 8−10 лет советская власть сама себя изведет и этим все кончится», при этом добавил: «Еще один большевик помер, теперь ворам развязка, теперь все разворуют».
Среди опубликованных документов — два приказа ОГПУ в связи со смертью Дзержинского. Первый, датированный днем его смерти, сообщал, что «20 июля 1926 года в 16 часов 40 минут скоропостижно скончался от разрыва сердца председатель ОГПУ и председатель ВСНХ СССР тов. Феликс Эдмундович Дзержинский».
«Ушел из жизни первый чекист», «его смерть не застанет врасплох, а еще больше сплотит ряды революционных борцов за дело рабочего класса», — говорилось в нем.
А спустя 9 дней, 29 июля 1926 года, в войска и органы ОГПУ ушел второй приказ, подписанный зампредседателя ОГПУ Менжинским, где, помимо оценки роли самого Дзержинского, давалась оценка текущей ситуации. В нем подчеркивалось, что Дзержинский — «прежде всего творец и организатор ВЧК-ОГПУ, символ ее несокрушимой мощи».
«Зоркий часовой Советского Союза, тов. Дзержинский, стоя уже на краю могилы, забил тревогу о растущей опасности для нашей страны со стороны капиталистических соседей. Он указал, что заправилы империалистических стран в последнее время снова начали строить козни против СССР, стараясь подорвать мощь и силу рабоче-крестьянской страны предательскими заговорами, диверсией, шпионажем и открытой борьбой», — говорилось в документе с призывом сплотить ряды в борьбе с контрреволюцией.
Секретный циркуляр ЦК.
О том, что со смертью Дзержинского значение ОГПУ не ослабнет, говорит и опубликованный секретный циркуляр за подписью секретаря ЦК Иосифа Сталина от 5 августа 1926 года. «Потеря организатора и руководителя ВЧК-ОГПУ совпадает с таким моментом, когда по условиям внутренней и внешней обстановки нашего Союза [СССР — прим. ТАСС] на ОГПУ возлагаются особой трудности и ответственности задачи», — говорилось в нем.
В циркуляре ставилась задача укрепления органов ОГПУ.
«Быстро редеющие ряды чекистов требуют пополнений», — подчеркивалось в документе, где отмечалось, что нередки случаи, когда местные парторганизации без согласования даже с руководителями ОГПУ перебрасывают сотрудников на партийную и советскую работу, «причем есть опасность, что такие случаи будут учащаться, особенно теперь, после смерти т. Дзержинского».
«ЦК считает своим долгом подчеркнуть со всей силой, что такой практике и таким случаям должен быть положен конец решительно и бесповоротно», — подчеркивалось в циркуляре и предписывалось оказать «всемерное содействие в пополнении органов ОГПУ выдержанными и стойкими партийцами».
ФСБ к 100-летию со дня смерти Дзержинского опубликовала на своем сайте подборку из большого объема телеграмм с откликами советских граждан на смерть Дзержинского, которые на бессрочном хранении остаются в фондах Центрального архива ФСБ. Среди них письма и телеграммы из городов Донецкого угольного бассейна, восстановлению которого Дзержинский отдал много времени и сил, Первого акционерного общества «Транспорт», основателем которого он являлся, от рабочих коллективов заводов «Красное Сормово» (Нижний Новгород), «Баррикады» (Сталинград), «Пролетарий» (Артемовск), московских строителей, личного состава эскадрильи им. Ф. Э. Дзержинского воздушного флота РККА, профессиональных союзов рабочих металлистов, железнодорожников, тружеников медико-санаторного дела, служащих банковских и торговых организаций, а также серию публикаций ведущих публицистов того времени в газете «Правда» на смерть Дзержинского.