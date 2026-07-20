Фестиваль «День шахмат» пройдет 20 июля на стадионе «Динамо»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль «День шахмат» состоится 20 июля на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией шахмат Москвы.
Фестиваль в рамках проекта «Лето в Москве» посвящен Международному дню шахмат, который празднуется 20 июля. Начало основной программы — в 17:00.
В «Дне шахмат» смогут принять участие все желающие, независимо от уровня подготовки, по предварительной онлайн-регистрации. На фестивале пройдут 6 турниров с участием шахматистов разных возрастов и сеансы одновременной игры с Сергеем Карякиным, Александром Жуковым и другими известными гроссмейстерами.
Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев, также на нем выступит группа «Корни».
В 13:00 перед стадионом на Московской аллее начнет работу Шахматный сквер с интерактивными зонами, мастер-классами, цирковыми артистами, аквагримом, аниматорами и фотозонами.
Дополнительная программа «Дня шахмат» также пройдет на основных площадках Шахматного сквера: в сквере у гостиницы «Метрополь», Самотечном сквере и музее-заповеднике «Царицыно». Начало программы — в 16:00. В скверах состоятся сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, а также будут организованы зоны с мастер-классами, эстафетами, подвижными играми, квизом и аквагримом.