Фестиваль «День шахмат» пройдет 20 июля на стадионе «Динамо»

Дополнительная программа «Дня шахмат» также пройдет на основных площадках Шахматного сквера: в сквере у гостиницы «Метрополь», Самотечном сквере и музее-заповеднике «Царицыно». Начало программы — в 16:00. В скверах состоятся сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, а также будут организованы зоны с мастер-классами, эстафетами, подвижными играми, квизом и аквагримом.