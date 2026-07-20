Трамп заявил, что хотел бы поменяться местами с Месси и Роналду

«Я недавно встретился с Месси, а Криштиану я знаю уже давно, и у них, безусловно, очень хорошая жизнь. Я думаю, у них очень хорошая жизнь. На самом деле, намного легче, чем моя. Честно говоря, я бы с ними поменялся местами примерно на месяц», — сказал Трамп в беседе с Fox Sport.