В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлен не только на поддержку участников СВО, но и на повышение престижа государственной и муниципальной службы. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать интеграции бойцов в мирную жизнь и увеличению вовлеченности граждан в решение задач, стоящих перед органами публичной власти.