В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы.
Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
«Разработан настоящий проект федерального закона, который предусматривает отнесение периодов участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к периодам, которые включаются в стаж (общую продолжительность) гражданской (муниципальной) службы», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проект предусматривает, что периоды участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей будут включаться в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы.
В сопроводительных документах отмечается, что такой стаж используется для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений за безупречную и эффективную службу, а также других гарантий, предусмотренных законодательством.
Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлен не только на поддержку участников СВО, но и на повышение престижа государственной и муниципальной службы. По их мнению, реализация инициативы будет способствовать интеграции бойцов в мирную жизнь и увеличению вовлеченности граждан в решение задач, стоящих перед органами публичной власти.
«Мы предлагаем уделить внимание стажу, включив периоды участия в СВО в общую продолжительность гражданской (муниципальной) службы. Это самым положительным образом повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, для наших ветеранов, если они решат попробовать себя в работе на органы государственной власти», — сказал Нилов РИА Новости.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что один из конкретных механизмов адаптации участников СВО после возвращения к мирной жизни — дать им понятный и справедливый путь в государственную и муниципальную службу. Депутат подчеркнул, что их опыт, дисциплина, ответственность и готовность служить стране должны быть востребованы.
«Государственная служба должна быть открыта для людей, которые доказали свою преданность стране делом. Участники СВО должны видеть, что их служба учитывается не только словами благодарности, но и конкретными правовыми гарантиями», — подытожил он.