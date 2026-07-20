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Учитель Снегуров: устная проверка заданий увеличит нагрузку на педсостав

Педагог объяснил плюсы и минусы введения устрой проверки домашних заданий.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный преподаватель России Александр Снегуров отметил, что если в школах введут устную проверку домашних заданий, то это положительно скажется на качестве знаний, но, с другой стороны, увеличит нагрузку на учителей.

— Нагрузка неизбежно возрастет, потому что это не просто тестики дать или в электронной форме ответы получить. Это будет означать, что педагог должен будет выслушать ребенка, — говорит Снегуров в беседе с Абзацем.

При этом он подчеркнул, что педагог как раз и должен заниматься тем, что вести с детьми дискуссию, замерять уровень их эмоций, помогать формировать мысли и развивать мышление.

Такая нагрузка изменит формат урока и позволит уйти от «конвейерности, серости подходов» в преподавании.

Педагог так же отметил, что устная проверка заданий сократит формальность подхода со стороны педагогического состава и простимулирует фантазию детей. При этом он призвал не отказываться от нейросетей и визуального сопровождения уроков.