Сборные Испании и Аргентины не выявили победителя в основное время финала ЧМ

В решающих встречах в девятый раз победитель не определился по итогам 90 минут. Без голов основное время завершилось в четвертый раз. Ранее подобное происходило во встречах между сборными Бразилии и Италии (1994 год), Испании и Нидерландов (2010), Германии и Аргентины (2014).